مصدر يوضح لمصراوي سبب تعثر صفقة انتقال جون أنطوي للزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

قال مصدر مسؤول بنادي الزمالك، إن مفاوضاتهم مع اللاعب الغاني جون أنطوي قد توقفت مع نظرائهم في نادي مصر المقاصة.

المصدر ذاته، أوضح في تصريحات خاصة لمصراوي، اليوم السبت، أن الصفقة لم تتوقف المفاوضات بها بل قام رئيس نادي الزمالك باسترجاع مبلغ الـ 10 مليون ووقف انتقال لاعبين اثنين من فريقه مقابل ضم أنطوي.

وعلل المصدر توقف الصفقة بقوله:"الزمالك عرض على اللاعب الحصول على 400 ألف دولار كراتب سنوي ولكن اللاعب رفض وطالب بالحصول على مليون و300 ألف كراتب سنوي ومهو ما قابله مسؤولو القلعة البيضاء بالرفض".

وأتم المصدر حديثه بالإشارة إلى أن جون أنطوي كان يحصل مع المقاصة على راتب سنوي 300 ألف دولار.