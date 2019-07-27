رياضة | موعد مباراة مصر وفرنسا اليوم السبت 27 / 7 / 2019 في كأس العالم لكرة اليد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة مصر وفرنسا اليوم السبت 27 / 7 / 2019 في كأس العالم لكرة اليد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلتقي منتخب مصر لكرة اليد للشباب، مع منتخب فرنسا اليوم السبت 27 يوليو في الساعة 6 مساءً بتوقيت القاهرة، وذلك في المباراة التي ستجمع الفريقين ضمن منافسات دور النصف نهائي من بطولة كأس العالم لكرة اليد للشباب.

وكان منتخب فرنسا قد صعد لدور النصف نهائي، وذلك عقب الفوز على منتخب الدنمارك بنتيجة 35-32، بينما تأهل منتخب مصر لهذا الدور بفوز مثير على منتخب النرويج بنتيجة 29-27.

ويشهد مشوار المنتخب المصري في البطولة نتائج مميزة، حيث نجح في تحقيق الفوز بجميع مبارياته بدور المجموعات، وتأتي قائمة منتخب مصر في البطولة كالتالي :-

عبد الرحمن طه وعبد الرحمن حميد وجلال خورشيد، وعبد العزيز إيهاب وشهاب عبد الله وحسن وليد وسيف الدرع، وأحمد هشام وأحمد راضى وحازم ممدوح ومحسن رمضان ومحمد الأزهرى، وعمر خالد وعمر سامى وخالد وليد وياسر محمد.