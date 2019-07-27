الامارات | لجنة حكام التايكواندو الاسيوي تمنح عائلة المرحوم عيد فيروز شهادة اعتراف دولية

شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة حكام التايكواندو الاسيوي تمنح عائلة المرحوم عيد فيروز شهادة اعتراف دولية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - زار وفد من الاتحاد الاسيوي للتايكواندو منزل الحكم الدولي السابق المرحوم عيد فيروز المسماري في بيته في الفجيرة حيث تم تسليم عائلته شهادة تقديرية بكونه احد افضل محكمي التايكواندو في اسيا سابقا، وتقديرا للجهود التي بذلها في حياته الرياضية وتحديدا بدوره في تطوير رياضة التايكواندو كلاعب ومدرب قبل ان يختتمها كحكم دولي.

وترأس وفد الاتحاد الاسيوي للتايكواندو رئيس لجنة الحكام البروفيسور لي يونج وخمسة حكام دوليين ، و بعض من الأعضاء

وعبر ابناء المرحوم عيد فيروز

عن شكرهم وتقديرهم لمبادرة الاتحاد الاسيوي و وصفوها انها عززت مسيرة ابناء الامارات في الجانب الرياضي، وإضافة تقديرية لسجله في خدمة الرياضة الاماراتية

ونقل لي يونج اعتذار رئيس الاتحاد الآسيوي البروفيسور ليو سوك لي والذي سبق له الحضور الى الفجيرة في وقت سابق لتقديم واجب العزاء لعدم القدوم بنفسه وتسليم شهادة التقدير وذلك لارتباطه ببطولة أخرى تقام بنفس الوقت.

وفي هذا الجانب اثنى رئيس اتحاد الامارات للتايكواندو العميد احمد حمدان الزيودي على مبادرة الاتحاد الاسيوي للتايكواندو ووصفها بالهادفة لما لها من معان تربوية واجتماعية وتقديرية في ان واحد.

يذكر ان مجلس ادارة اتحاد الامارات للتايكواندو قد اعتمد ضمن اجندة الموسم المقبل اقامة بطولة بمسمى " بطولة عيد فيروز للتايكواندو " تكريما لما قدمه للعبة محليا ودوليا.

من الجدير بالذكر ان نادي الفجيرة للفنون القتالية سبق له وان استضاف دورات ترقية وتجهيز حكام التايكواندو في القارة الاسيوية في اكثر من مناسبة فضلا عن أعدادهم لخوض منافسات دورة الالعاب الاولمبية في ويودي جانيرو في البرازيل.