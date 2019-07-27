شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب تستضيف اليوم مراسم قرعة دور الـ 32 لبطولة الأندية العربية لكرة القدم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تستضيف العاصمة المغربية الرباط، مساء اليوم السبت، مراسم قرعة دور الـ 32 لبطولة الأندية العربية الأبطال لكرة القدم (كأس محمد السادس).

وتشهد النسخة الجديدة من البطولة مشاركة 30 فريقًا عربيًا، وينضم لهم فريقان من دورة تصفيات ستقام في المغرب بين 8 فرق يتم تقسيمهم على مجموعتين ويتأهل الفريقان المتصدران للمجموعتين ليكتمل عقد الفرق المشاركة بدور الـ32.

واختارت اللجنة المنظمة للبطولة 30 فريقًا للمشاركة في دور الـ32 من ضمنهم حامل لقب النسخة الماضية النجم الساحلي التونسي، قبل أن يتم التعرف على الفريقين المتأهلين من دور المجموعات.

وضمت قائمة الفرق المشاركة فرق الرجاء البيضاوي، والوداد البيضاوي، وأوليمبك أسفي (المغرب)، والاتحاد السكندري، والإسماعيلي (مصر)، والنجم الساحلي، والترجي (تونس)، ومولودية الجزائر، وشباب قسنطينة (الجزائر)، والهلال، والمريخ (السودان)، وأهلي بنغازي (ليبيا)، ونواذيبو (موريتانيا) والعربي، والكويت، والسالمية (الكويت)، والاتحاد، والشباب (السعودية)، والوصل، والجزيرة (الإمارات)، والعهد، والنجمة (لبنان)، والشرطة، والقوة الجوية (العراق)، والنصر، وظفار (عُمان)، والجيش (سوريا)، والمحرق (البحرين)، وشباب الأردن (الأردن)، وشباب القدس (فلسطين)

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ووضع الاتحاد العربى لكرة القدم ناديي الإسماعيلي والاتحاد السكندري وناديى الشباب واتحاد جدة السعوديين في التصنيف الأول في القرعة إلى جانب أندية الجزيرة والوصل من الإمارات، والنجم الساحلى «حامل اللقب»، والترجي من تونس والوداد والرجاء وأولمبيك أسفى (المغرب)، والإسماعيلى والاتحاد السكندرى (مصر)، وشباب قسنطينة ومولودية الجزائر (الجزائر)،و الشباب والاتحاد (السعودية)، والشرطة والقوة الجوية (العراق)، والجيش السورى.

ويغيب عن البطولة في نسختها الجديدة، العديد من الأندية الكبيرة والجماهيرية بالوطن العربي، وذلك بسبب اعتذارات الفرق وتركيزها على البطولات القارية أو لأسباب إلزامية من اتحادات الكرة الأهلية بالمشاركة في بطولة خارجية واحدة مثلما حدث في مصر حيث سيشارك الأهلي والزمالك في دوري أبطال أفريقيا بالموسم الجديد، وكذلك الأمر مع النادي المصري البورسعيدي الذي يغيب عربيا لمشاركته ببطولة الكونفيدرالية.

وسيغيب عن البطولة بخلاف الثلاثي المصري أندية كبيرة أخرى مثل الهلال والنصر السعوديين، والعين الإماراتي والوحدات والفيصلي الأردنيين، حيث يواصل الأخير امتناعه عن المشاركة بالبطولة على خلفية احداث نهائي النسخة قبل الماضية أمام الترجي التونسي.

وكان النجم الساحلى التونسى توج بطلاً للنسخة الماضية التي أقيمت تحت مسمى كأس زايد للأندية الأبطال بعد فوزه على الهلال السعودي 2-1 في المباراة التي أقيمت بمدينة «العين» الإماراتية.

جدير بالذكر أن منافسات النسخة الجديدة من البطولة العربية ستنطلق أواخر شهر أغسطس المقبل.