شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يخصص جائزة أفضل لاعب خلقا هذا الموسم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأكد مسئولو اتحاد الكرة أنه سيتم تخصيص جائزة الموسم المقبل للدوري الجديد 2019 – 2020 لأفضل الجماهير إلتزاما خاصة أن الموسم المقبل ستشهد عودة الجماهير للمدرجات بصورة طبيعية بعد النجاح الباهر و الإلتزام من الجماهير خلال بطولة الأمم الأفريقية التى استضافتها مصر .
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