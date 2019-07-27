شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يخصص جائزة أفضل لاعب خلقا هذا الموسم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن الاتحاد المصرى لكرة القدم، عن تخصيص جائزة هذا الموسم لأفضل اللاعبين خلقاً فى بطولة الدوري الممتاز للموسم الجاري 2018 -2019 والذى سينتهي يوم الأحد المقبل بمباراة الأهلي و الزمالك فى الجولة الـ34 ، وذلك فى إحتفالية خاصة للأهلي بصفته بطل الدوري و تسليم درع البطولة خلال الاحتفالية إلى جانب جائزة لأفضل لاعب و أفضل حارس و حكم ، للتأكيد على أهمية الإلتزام فى المباريات و عدم الخروج عن النص وتحفيز الجماهير على التركيز فى التشجيع لفريقهم فقط.

وأكد مسئولو اتحاد الكرة أنه سيتم تخصيص جائزة الموسم المقبل للدوري الجديد 2019 – 2020 لأفضل الجماهير إلتزاما خاصة أن الموسم المقبل ستشهد عودة الجماهير للمدرجات بصورة طبيعية بعد النجاح الباهر و الإلتزام من الجماهير خلال بطولة الأمم الأفريقية التى استضافتها مصر .