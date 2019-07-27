شكرا لقرائتكم الأهلى يختتم تدريباته اليوم استعدادًا لمباراة القمة 118... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الاهلي مساء اليوم،السبت، تدريباته استعدادًا لمباراة الزمالك المقرر لها الثامنة من مساء غداً بإستاد برج العرب في ختام بطولة الدوري الممتاز وهي المباراة التى يخوضها القطبين كـ"تحصيل حاصل" بعدما حسم المارد الأحمر لقب بطولة الدوري الأربعاء الماضي بالفوز على المقاولون العرب بثلاثة أهداف لهدف. ورغم ذلك تبقي مباراة الغد بمثابة "بطولة خاصة" بين الفريقين ، ويُشارك في مران اليوم جميع اللاعبين ويعقبه محاضرة هامة من لاسارتي المدير الفني للفريق للحديث حول بعض الأمور الفنية الخاصة باللقاء الذى يخوضه الأحمر بهدف الفوز ولا بديل عن ذلك ليكون بمثابة "مسك الختام" لبطولة الدوري التى تحققت بعد عناء طويل ومشوار شاق،ويشهد مران الليلة تحديد الخطة التى سيخوض بها الأهلي القمة 118 لإسقاط الأبيض.

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