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الجبلاية تخصص جائزة لأفضل لاعب خلقاً هذا الموسم وللجماهير فى المقبل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر مسئولو  اتحاد الكرة تخصيص جائزة لأفضل اللاعبين خلقاً فى بطولة الدوري الممتاز للموسم الجاري 2018 -2019 والذى سينتهي يوم الأحد المقبل بمباراة الأهلي و الزمالك فى الجولة الـ34 ، وذلك فى إحتفالية خاصة للأهلي بصفته بطل الدوري و تسليم درع البطولة خلال الاحتفالية إلى جانب جائزة لأفضل لاعب و أفضل حارس وحكم ، للتأكيد على أهمية الإلتزام فى المباريات وعدم الخروج عن النص وتحفيز الجماهير على التركيز فى التشجيع لفريقهم فقط.

وأكد مسئولو اتحاد الكرة أنه سيتم تخصيص جائزة الموسم المقبل للدوري الجديد 2019 – 2020 لأفضل الجماهير إلتزاما خاصة أن الموسم المقبل ستشهد عودة الجماهير للمدرجات بصورة طبيعية بعد النجاح الباهر و الإلتزام من الجماهير خلال بطولة الأمم الأفريقية التى استضافتها مصر .

 

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