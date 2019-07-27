رياضة | عين .. طارق محروس قائد أحلام الفراعنة في مونديال الشباب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عين .. طارق محروس قائد أحلام الفراعنة في مونديال الشباب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عين | زاوية أسبوعية يقدمها الخليج 365 الرياضي يلقي فيها الضوء على شخصية مشهورة أو مغمورة أو حدث رياضي من منظور مختلف.

تأهل منتخب مصر إلى نصف نهائي كأس العالم لكرة اليد للشباب، بعد فوز على النرويج 29 - 27 في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات ربع نهائي مونديال الشباب لليد.

وسيواجه المنتخب المصري نظيره الفرنسي اليوم السبت في تمام الساعة السادسة بتوقيت القاهرة، وتستضيف إسبانيا فعاليات البطولة بمشاركة 24 منتخبا على أن تختتم فعاليتها يوم 28 من الشهر الجاري.

وصعد فراعنة اليد الصغار لدور الثمانية بعد تصدرهم المجموعة الثانية برصيد 10 نقاط جماعة في الانتصار بجميع مبارياته أمام السويد وفرنسا ونيجيريا وكوريا الجنوبية وأستراليا ليلتقي بالمنتخب الصربي بدور الستة عشر ويحقق الفوز باللحظات الأخيرة.

واختارت عين الخليج 365 الرياضي طارق محروس المدير الفني لمنتخب شباب اليد نجم الأسبوع لإلقاء الضوء على مشواره مع كرة اليد ..

بدأ طارق محروس البالغ من العمر 53 عامًا ممارسة كرة اليد في صفوف الأهلي منذ 1973 حتى 1989 وقاده للتتويج بالعديد من البطولات.

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حصل محروس على شهادات فى مجال كرة اليد أهمها الدورة التدريبية العالمية بألمانيا من جامعة ليبزك في 1995 والدورة الدولية للإتحاد الأوروبي بالمجر في 2009 .

بدأ محروس مشواره التدريبي عام 1990، حيث شغل منصب مدرب قطاع الناشئين بالأهلي. وفي 1994، صعد لتدريب الفريق الأول بالنادي لمدة 5 مواسم وعاد لتدريبه مرة أخرى في 2014 لمدة موسمين، قاده خلالها للتتويج ب11 بطولة : بطولة الدوري 3 مرات وكأس مصر 3 مرات والبطولة الأفريقية للأندية أبطال الدوري 3 مرات والبطولة العربية للأندية أبطال الدوري مرتين والبطولة العربية للأندية أبطال الكأس مرة واحدة.

في 2001، قاد محروس إتحاد الشرطة حتى عام 2012 والذي شهد تألقه منذ 2007 حتى نهاية عقده، نجح خلالها في قيادة الفريق للفوز ب 12 بطولة، منهم 6 بطولات دوري و6 بطولات كأس مصر.

أثناء قيادته لاتحاد الشرطة، قضى محروس 4 سنوات لقيادة منتخب مصر والمنتخب الأوليمبي بواقع عامين لكل منتخب. قاد محروس منتخب مصر الأول والمنتخب الأوليمبي للمشاركة في 9 بطولات عالمية وقارية، بطولة البحر المتوسط وكأس العالم للرجال وبطولة العالم للأندية وبطولة العالم للقارات وبطولة الأمم الافريقية وبطولة أفريقيا للمنتخبات الأولمبية وبطولة أمم أفريقيا للشباب بواقع مرة لكل بطولة ودورة الألعاب الأفريقية مرتين.

قاد محروس منتخبي مصر والمنتخب الأوليمبي للفوز بالمركز الثالث مع المنتخب في بطولة العالم للقارات عام 2009 وبذهبية دورة الألعاب الأفريقية بالجزائر عام 2007 وببطولة أفريقيا للمنتخبات الأولمبية عام 2009 وبطولة أمم أفريقيا للشباب عام 2018 .

في 2013، قاد محروس أول تجربة احترافية له كمدرب في الإمارات العربية المتحدة، حيث قاد الجزيرة الإماراتي لمدة موسم ولكنه لم يتوج معه بأية بطولات ليقرر العودة إلى بلده من بوابة الأهلي مرة أخرى الذي قاده حتى 2016.

في 2016، رحل محروس لتدريب طلائع الجيش الذي قاده للفوز ببطولتي الدوري والكأس موسم 2017/2018 ليرحل بعدها لقيادة منتخب مصر للشباب الذي يقوده حالياً.