رياضة | اف سي مصر يضم "الشيخ" لموسمين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اف سي مصر يضم "الشيخ" لموسمين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح فريق اف سي مصر الصاعد حديثا للدوري الممتاز في ضم 'أحمد الشيخ' لاعب وسط مهاجم نادي حرس الحدود، لمدة موسمين لتدعيم صفوف الفريق بالموسم الجديد، وذلك في حضور عمرو صفوت مدير التعاقدات في النادي ومحمد حسنين إينو وكيل اللاعب.

وكان قد تلقي اللاعب أكثر من عرض، حيث كان قريبا من الإنتقال لفريق طنطا الصاعد حديثا للأضواء مع نادي مصر لهذا الموسم، وباءت المفاوضات بالفشل بسبب عدم الاتفاق علي المقابل المادي.

سبق للاعب الصعود بطنطا بعد غياب 10 سنوات للدوري الممتاز منذ 3 مواسم بعد إحرازه هدف الصعود في مرمي دمنهور، وشارك في صفوف الاتحاد والجيش وحرس الحدود قبل الإنتقال لنادي مصر.