رياضة | هل يرحل نجم الأهلي بسبب الصفقة الجديدة ؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هل يرحل نجم الأهلي بسبب الصفقة الجديدة ؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يفكر مسئولو الأهلي في تأجيل حسم مصير أحمد حمدي نجم الفريق سواء بالبقاء أو الرحيل من جديد على سبيل الإعارة وهذا يتوقف على المفاوضات مع محمد مجدي قفشة نجم براميدز.



ويدرس الأهلي عدم عودة أحمد حمدي على الرغم من تألقه في صفوف الجونة وذلك في حالة الحصول على خدمات قفشة من بيراميدز خلال الساعات المقبلة.



ودخل الأهلي في مفاوضات مع قفشه نجم بيراميدز وتمكن من الحصول على توقيعه في الأيام الماضية وسيتم الكشف عن المفاوضات في الساعات القليلة المقبلة في ظل تمسك قفشه بالرحيل إلى الأهلي وموافقة لجنة التخطيط على ضمه.