تعرف على التشكيل المتوقع للزمالك أمام الأهلى فى القمة 118...

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جدة - عمرو شويل يواجه فريق الزمالك نظيره الأهلى، فى مباراة القمة 118 ، والأخيرة فى مسابقة الدورى المصرى الممتاز موسم 2018/2019، بملعب برج العرب يوم الأحد القادم . ومن المقرر أن يستقر خالد جلال، المدير الفنى للزمالك، على تشكيل الأبيض فى مباراته الأخيرة فى الدورى أمام الإسماعيلى، والتى انتهت بفوز الأبيض بثلاثة أهداف مقابل هدف، ومن المتوقع أن تكون كالتالى: "عماد السيد فى حراسة المرمى وعبد الله جمعة ومحمود علاء ومحمد عبد الغنى وحمدى النقاز فى خط الدفاع، طارق حامد وفرجانى ساسى ومحمد إبراهيم وأحمد سيد زيزو وإبراهيم حسن فى خط الوسط وعمر السعيد فى خط الهجوم". Advertisements فيما فضل خالد جلال، استبعاد حازم إمام، قائد الفريق الأبيض، من قائمة القمة، على خلفية أزمته الأخيرة قبل مباراة الدراويش، بعدما قام حازم إمام بالتوجه إلى غرفة ملابسه بفندق الإقامة بعد الإعلان عن تشكيل الفريق الأساسى في لقاء الإسماعيلي، مبديًا حزنه لعدم تواجده فى التشكيل الأساسى للأبيض وفضل الجهاز الفنى للفريق وقتها خروجه من قائمة المباراة.

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