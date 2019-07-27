شكرا لقرائتكم منتخب شباب اليد يواجه فرنسا فى نصف نهائى كأس العالم بإسبانيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يواجه متخب شباب كرة اليد بقيادة مديره الفنى طارق محروس، نظيره الفرنسى، فى السادسة مساء اليوم السبت، فى إطار نصف نهائى كأس العالم المقام فى أسبانيا وسط حلم الوصول إلى الهائى و التواجد على منصة التتويج العالمية .

ويسعى منتخب شباب كرة اليد بكل قوته إلى مواصلة النتائج المذلهة التى يحققها مذ إنطلاق المنافسة فى ظل إستطاعته بالفوز فى 7 لقاءات متتالية بدأ من تحقيق العلامة الكاملة فى الدور الأول مرورا بدور الـ 16 و ربع النهائى .

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وشهد مشوار منتخب شباب اليد فى هذه النسخة ،تحقيق الفوز على أستراليا فى افتتاح مشواره بالمونديال 44 / 17، قبل أن يهزم نيجيريا فى ثان لقاءاته بنتيجة 47 / 30، إلا أنه حصل على راحة سلبية من المباريات الخميس الماضى قبل أن يهزم السويد 32 /22 ويحقق فوزا مستحقا على كوريا الجنوبية بنتيجة 38 / 36 السبت وأخيرا يحقق مفاجأة ألفوز على فرنسا بنتيجة 37 / 32 ، و ينجح فى تخطى صربيا فى دور الـ 16 بنتيجة 30 / 29 و من بعدها يحقق الفوز على النرويج بنتيجة 29 / 27 فى لقاء ربع النهائى .

و يعول الجهاز الفى للمنتخب أمال عريضة على الثلاثى ، محسن رمضان و سيف الدرع و الحارس صاحب المهارات عبد الرحمن طه فى لقاء الليلة ، حيث إن المنتخب يمتلك عدد من الشباب الواعد الذى إستطاع أن يجذب انظار العالم فى هذه البطولة .