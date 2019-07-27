ملخص مباراة ريال مدريد اليوم ضد اتلتيكو مدريد والفوز الساحق ضد ريال مدريد (7 – 3)

سجل دييجو كوستا أربعة أهداف وتم طرده عندما سحق أتلتيكو مدريد فريق ريال مدريد وفاز 7-3 في مباراته الودية في كأس الأبطال بنيو جيرسي وتم طرد داني كارفاجال إلى جانب كوستا بعد مشاجرة في الشوط الثاني مع اشتداد مشاكل زين الدين زيدان قبل الموسم وكان ريال مدريد قد خسر 5-0 في الشوط الأول أمام منافسيه المحليين في استاد ميتلايف حيث خاض كوستا وألتيكو توقيع جديد مع جواو فيليكس.

وشمل زيدان تعاقدات جديدة مع عدن هازارد ولوكا يوفيتش في تشكيلة قوية، لكن فريقه تأخر في الدقيقة الأولى، حيث سجل فيليكس فريق كوستا الذي تغلب على تسديدة منحرفة على ثيبوت كورتوا وسجل فيليكس، الذي تم توقيعه من بنفيكا مقابل 113 مليون جنيه إسترليني هذا الصيف، أول هدف لـ أتلتيكو مدريد من مسافة قريبة بعد سبع دقائق.

فوز اتلتيكو مدريد 7 – 3 على ريال مدريد

وأحرز أنجيل كوريا، الذي تم إحضاره لصالح المصاب ألفارو موراتا، الهدف الثالث قبل أن يحرز كوستا هدفه الثاني بعد أن ارتد سايل خطأً دفاعيًا من سيرجيو راموس وأهدر ايسكو ضربة جزاء في نهاية الشوط الأول وأكمل كوستا في حين خرج لوكا مودريتش من إصابة في الركبة في نصف المباراة لصالح ريال مدريد.

وتأتي هزيمة ديربي الثقيلة بعد الهزيمة أمام بايرن ميونيخ والفوز بركلات الترجيح على أرسنال في جولة أمريكية مضطربة لـ ريال مدريد والتي هيمنت عليها تكهنات بشأن مستقبل غاريث وجاء الويلزي كبديل وسط تقارير بأنه على وشك الموافقة على الانتقال إلى فريق جيانغسو سونينج من الدوري الصيني الممتاز.