“Real Madrid vs atlético Madrid” مباراة أتلتيكو مدريد وريال مدريد في كأس الأبطال الدولية...

حافظ أتلتيكو مدريد على فرصته في الفوز بـ كأس الأبطال الدولية 2019 على قيد الحياة بالفوز 7-3 على ريال مدريد امس يوم الجمعة على ملعب ميتلايف في إيست راذرفورد وسجل لوس كولتشونيروس هدفين في الدقائق العشرة الأولى وأربع مرات قبل نصف الساعة لإنجاز سريع لفريق لوس بلانكوس والنصر يتركهم إلى جانب آرسنال، بنفيكا ومانشستر يونايتد حيث لا تزال الأندية في المنافسة في البطولة.

سجل دييجو كوستا ثلاثة أهداف قبل نهاية الشوط الأول في طريقه بأربعة أهداف، في حين وجد جواو فيليكس وأنجيل كوريا وفيتولو الشباك لـ أتليتيكو مدريد في المباراة.

مباراة أتلتيكو مدريد وريال مدريد في كأس الأبطال الدولية 2019

حقق كل من ناتشو وكريم بنزيمة وخافيير هيرنانديز كابريرا أهدافًا لـ ريال مدريد، لكن لم يأت أي من هذه الأرقام حتى لم تعد النتيجة موضع شك واستغرق الأمر أقل من دقيقة واحدة للنسخة الأمريكية من ريال مدريد لرؤية هدفها الأول حيث حقق أتلتيكو الصدارة بسرعة.

تقدم فليكس للأمام بقوة واستغنى عن تمريرة لكوستا، الذي أخذ بعض اللمسات قبل أن يسدد كرة انحرفت عن سفح كابتن ريال مدريد سيرجيو راموس وحارس المرمى السابق تيبوت كورتوا.