سجل دييجو كوستا أربعة أهداف في الوقت الذي فاز فيه أتلتيكو مدريد 7-3 على ريال مدريد في المباراة النهائية لجولته الأمريكية في نيو جيرسي يوم الجمعة وحقق ريال مدريد عن طريق فريقه القوي مرة أخرى، حيث بدأ عدن هازارد ولوكا جوفيتش اللذان يلعبان في المقدمة وجاريث بايل مجددًا على مقاعد البدلاء، لكنهما كانا متراجعين 5-0 في نهاية الشوط الأول.

وقال زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد عقب المباراة “بدأنا المباراة بشكل سيء للغاية وكانت المباراة عالية المستوى”

سجل كوستا 4 أهداف، وفاز على ريال مدريد

“لقد سجلوا سبعة أهداف علينا، وهذا لا يمكن أن يحدث واللاعبون يعرفون ذلك، ويشعرون بخيبة أمل ولكنهم لا يستطيعون التحدث عن ذلك أيضًا وإنها مباراة ما قبل الموسم ونحن بحاجة إلى قلب الصفحة بسرعة ونحن لعبنا مباراة ودية وهم لم يفعلوا ذلك.”

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استضاف أتليتيكو مدريد مجموعة من الوافدين الجدد، بما في ذلك جواو فيليكس، الذي سجل رقما قياسيا للنادي، والذي سرعان ما اصيب ريال مدريد على البارد قبل أن يلعب كوستا في مرماه في الدقيقة الأولى.

حصل فيليكس، الذي تبلغ قيمته 120 مليون يورو (133 مليون دولار)، على قائمة الأهداف بنفسه بعد سبع دقائق من أنجيل كوريا، البديل المبكر للفارو موراتا المصاب، وصدم ريال مدريد في المركز الثالث في الدقيقة 19.

استفاد سول نيجيز من المدافعين عن ريال مدريد من ركلة جزاء إلى خيط مرمى كوستا الذي أطلق الهدف الرابع في الدقيقة 28 على مدار الساعة، وتخطى كوستا الشوط الكارثي لريال مدريد في الوقت المحتسب بدل الضائع، وفاز بركلة جزاء.