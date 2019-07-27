شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يطالب الأندية بموافقات الملاعب استعداداً للموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طلب مسئولو اتحاد الكرة من الأندية الـ18 بالدوري الممتاز الحصول على الموافقات الأمنية لكل فريق بالملعب الذى سيستضيف مبارياتهم فى الدوري المقبل 2019 - 2020 خاصة أن اتحاد الكرة كان يحصل على الموافقات فى المواسم الماضية بنفسه وليس الأندية.

وطلب مسئولو الجبلاية من الأندية ضرورة أن تكون الملاعب التى تستضيف مبارياتهم مطابقة للمواصفات مثل وجود كاميرات داخل و خارج الملعب و بوابات إليكترونية .

ومن المقرر أن تنطلق بطولة الدورى الممتاز للموسم الجديد يوم 19 سبتمبر المقبل على أن يتم تحديد موعد إجراء القرعة عقب إنتهاء بطولة الدورى الحالية والمقرر لها الأحد المقبل بمباراة الأهلي و الزمالك فى الجولة الـ34 والأخيرة.