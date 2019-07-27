شكرا لقرائتكم خبر عن جلسات مكثفة فى الأهلي لإعلان قائمة الراحلين عقب مباراة الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد مسئولو النادي الأهلي جلسات مكثفة من أجل الانتهاء من قائمة الفريق وإعلانها عقب مباراة الزمالك غدا الأحد.

وتأتي جلسات مسئولو الاهلي بعدما طالب أكثر من لاعب لا يُشارك مع الفريق بضرورة منحه قرار الاستغناء للانتقال لأى نادً أخر خاصة وأنهم لا يُشاركون مع الفريق طوال الموسم الجاري.

ويتطلع مسئولو الأهلي لحسم قائمة الراحلين عن الفريق خلال الساعات المقبلة لإعلانها بعد مباراة الزمالك المقرر لها مساء غد الأحد، باستاد برج العرب فى ختام بطولة الدورى التى حسمها الاهلي لصالحه مؤخراً بالفوز على المقاولون العرب.

ويناقش محمود الخطيب رئيس النادي مع لجنة التخطيط التى يترأسها طه إسماعيل وتضم في عضويتها زكريا ناصف وخالد بيبو بالتنسيق مع الجهاز الفني هذا الملف.