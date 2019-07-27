شكرا لقرائتكم خبر عن بـ"5 مباريات ودية" .. هكذا استعد نادى أسوان للممتاز والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الكابتن مجدى عبد العاطى المدير الفنى لنادى أسوان، أن المباريات التجريبية التى خاضها الفريق بمعسكر القاهرة مباراتين ويخوض بمعسكر الإسكندرية 5 مباريات تمثل له وللجهاز الفنى أهم مراحل الإعداد للحكم على قدرات وإمكانات ومستوى اللاعبين الذين تبحث عنهم الإدارة والجهاز الفنى لتمثيل أسوان فى الممتاز للموسم الجديد بغض النظر عن النتائج من فوز أو خسارة.
وأضاف المدير الفنى لنادى أسوان، لـ"الخليج 365"، أن الجهاز الفنى يبحث عن لاعبين لديهم الرغبة والقدرة على التطور للتعبير عن أنفسهم وناديهم فى الدورى الممتاز والمشاورات مستمرة مع لجنة الكرة ومجلس الإدارة للاستقرار على اختيار أفضل العناصر محليا وأفريقيا ضمن قائمة الفريق فى ظل قرارات لجنة شئون اللاعبين الأخيرة بقيد 30 لاعبا وإلغاء مسابقة 1997.
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