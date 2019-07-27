شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يخوض الليلة مرانه الأخير فى برج العرب استعداداً للقمة 118 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يختتم الزمالك، تدريباته مساء اليوم السبت، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، استعدادا لمواجهة الأهلى فى القمة 118، التى ستجمع بينهما فى الثامنة من مساء غداً الأحد، على استاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من مسابقة الدورى الممتاز.

وفضل الجهاز الفنى للزمالك بقيادة خالد جلال، الدخول فى معسكر مبكر قبل مباراة القمة بـ48 ساعة فى برج العرب لتوفير حالة من الهدوء والتركيز، خاصة أن الفريق الأبيض بات لا يمتلك أى فرصة سوى تحقيق الفوز على الأحمر لتعويض جماهيره ضياع بطولة الدورى هذا الموسم، بعدما احتل المركز الثانى بجدول ترتيب الدورى برصيد 72 نقطة، وبفارق 5 نقاط عن الأهلى المتوج باللقب برصيد 77 نقطة، للمرة الـ 41 فى تاريخ القلعة الحمراء.