مباراة الـ10 أهداف.. أتلتيكو يذل الريال بـ7 مقابل 3

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365)
خسر نادي ريال مدريد بنتيجة قاسية علي يد فريق أتليتكو مدريد، بنتيجة 7 أهداف لأتلتيكو مقابل ثلاثة للفريق الملكي، صباح اليوم السبت.
والتقى الناديان ضمن منافسات الكأس الدولية للأبطال على ملعب " ميتلايف ستاديوم ".
وتمكن أتلتيكو مدريد من تسجيل هدف التقدم بعد أقل من دقيقة واحدة عن طريق (دييجو كوستا) وفي الدقيقة 8 سجل الهدف الثاني عن طريق اللاعب (جواو فيليكس)، وأحرز الثالث (أنخيل كوريا) في الدقيقة 19.
وأمطر أتليتكو النادي شباك النادي الملكي بالهدف الرابع في الدقيقة 28، ثم الخامس من ركلة جزاء نهاية الشوط الأول، والذي انتهى بخمسة أهداف نظيفة.
وسجل أتلتيكو مدريد هدفًا سادسًا عن طريق (دييجو كوستا) في الدقيقة 51، ثم السابع أحرزه فيتولتو، وسجل ريال مدريد الهدف الأول عن طريق (ناتشو فرنانديز) في الدقيقة 59، ثم الثاني بعد 10 دقائق والثالث قبل نهاية المباراة بدقيقة واحدة.
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