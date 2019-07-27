رياضة | خطوة جديدة من برشلونة للتعاقد مع نيمار

فادت تقارير صحفية إسبانية اليوم أن نادى برشلونة الإسبانى قد أعلن عن نيته الواضحة فى إستعادة نجم الفريق السابق ولاعب باريس سان جيرمان الفرنسي الحالى نيمار دا سيلفا.

وذكرت شبكة "cuatro " الإسبانية أن رئيس نادى برشلونة بارتوميو قد أجرى إتصالاً بمالك نادى باريس سان جيرمان ناصر الخليفي من أجل الإستفسار منه عن موقف لاعب الفريق البرازيلي نيمار دا سيلفا.

وأشارت الشبكة أن الخليفى قد أكد لبارتوميو أن اللاعب ليس للبيع ومستمر مع الفريق للموسم المقبل.