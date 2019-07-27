رياضة | خطوة جديدة من برشلونة للتعاقد مع نيمار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خطوة جديدة من برشلونة للتعاقد مع نيمار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
فادت تقارير صحفية إسبانية اليوم أن نادى برشلونة الإسبانى قد أعلن عن نيته الواضحة فى إستعادة نجم الفريق السابق ولاعب باريس سان جيرمان الفرنسي الحالى نيمار دا سيلفا.
وذكرت شبكة "cuatro " الإسبانية أن رئيس نادى برشلونة بارتوميو قد أجرى إتصالاً بمالك نادى باريس سان جيرمان ناصر الخليفي من أجل الإستفسار منه عن موقف لاعب الفريق البرازيلي نيمار دا سيلفا.
وأشارت الشبكة أن الخليفى قد أكد لبارتوميو أن اللاعب ليس للبيع ومستمر مع الفريق للموسم المقبل.
وأكدت أيضاً صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن باريس رفض التفاوض مع برشلونة في صفقة نيمار، وقالوا ليس للبيع.