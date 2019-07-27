فضيحة ملكية بالكأس الإسبانية.. أتلتيكو يكتسح ريـال مدريد بسباعية

حقق أتلتيكو مدريد فوزا كبيرا على نظيره ريـال مدريد الإسباني، بسبعة أهداف مقابل ثلاثة، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت ضمن بطولة كأس الأبطال الدولية الودية، على ملعب "ميتلايف" بالولايات المتحدة الأمريكية.

أحرز أهداف أتلتيكو، دييجو كوستا سوبر هاتريك في الدقائق "1" و" 28" و"45" و"51"، وجواو فيليكس في الدقيقة 19 وأنخل كوريا في الدقيقة 19 وفيكتور ماتشين بيريز فيتولو في الدقيقة 70.

بينما سجل أهداف ريـال مدريد، ناتشو فيرنانديز بالدقيقة 59، وكريم بنزيمة في الدقيقة 85، وخافيير هيرنانديز في الدقيقة 89.

وشهدت الدقيقة 64 قيام حكم اللقاء بطرد دييجو كوستا لاعب أتلتيكو وداني كارفاخال لاعب ريـال مدريد بعد اشتباكهما.

لعب ريـال مدريد المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: كورتوا

خط الدفاع: مارسيلو _ راموس _ ناتشو _ أودريزولا

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خط الوسط: كروس _ مودريتش _ إيسكو

خط الهجوم: هازارد _ يوفيتش _ فينسيوس

أما تشكيل أتلتيكو فجاء كالتالي:

حراسة المرمى: أوبلاك

خط الدفاع: لودي _ هيرموسو _ سافيتش _ تريبير

خط الوسط: ليمار _ جواو فيليكس _ كوكي _ ساؤول

خط الهجوم: موراتا _ كوستا