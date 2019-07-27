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شكرا لقرائتكم جلسات مكثفة للأهلى للإعلان عن قائمة الراحلين عقب القمة 118... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جائت هذه الاجتماعات المكثفة بعدما طالب أكثر من لاعب لا يشارك مع الفريق منحه الاستغناء، للانتقال لأي نادً أخر خاصة وأنهم لا يُشاركون مع الفريق طوال الموسم الجاري.
ويناقش محمود الخطيب رئيس الناي مع لجنة التخطيط التى يترأسها طه إسماعيل وتضم في عضويتها زكريا ناصف وخالد بيبو بالتنسيق مع الجهاز الفني هذا الملف.
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