الارشيف / اخبار الرياضه

جلسات مكثفة للأهلى للإعلان عن قائمة الراحلين عقب القمة 118...

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Advertisements

شكرا لقرائتكم جلسات مكثفة للأهلى للإعلان عن قائمة الراحلين عقب القمة 118... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص مسئولو النادي الأهلي، على عقد عدة  جلسات مكثفة، للانتهاء من قائمة الفريق وإعلانها عقب مباراة الزمالك بعد غد الأحد بساعات قليلة .

 

 

c3f983120d.jpg

 

جائت هذه الاجتماعات المكثفة بعدما طالب أكثر من لاعب لا يشارك مع الفريق منحه الاستغناء، للانتقال لأي نادً أخر خاصة وأنهم لا يُشاركون مع الفريق طوال الموسم الجاري.

 

Advertisements
0b3bedc3a8.jpg

 

ويتطلع مسئولو الأهلي لحسم قائمة الراحلين عن الفريق خلال الساعات المقبلة لإعلانها بعد مباراة الزمالك المقرر لها مساء بعد غد ،الأحد، بإستاد برج العرب في ختام بطولة الدوري التى حسمها الاهلي لصالحه مؤخراً بالفوز على المقاولون العرب.

 

 

 

ويناقش محمود الخطيب رئيس الناي مع لجنة التخطيط التى يترأسها طه إسماعيل وتضم في عضويتها زكريا ناصف وخالد بيبو بالتنسيق مع الجهاز الفني هذا الملف.

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر جلسات مكثفة للأهلى للإعلان عن قائمة الراحلين عقب القمة 118... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا