شكرا لقرائتكم جلسات مكثفة للأهلى للإعلان عن قائمة الراحلين عقب القمة 118... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص مسئولو النادي الأهلي، على عقد عدة جلسات مكثفة، للانتهاء من قائمة الفريق وإعلانها عقب مباراة الزمالك بعد غد الأحد بساعات قليلة .

جائت هذه الاجتماعات المكثفة بعدما طالب أكثر من لاعب لا يشارك مع الفريق منحه الاستغناء، للانتقال لأي نادً أخر خاصة وأنهم لا يُشاركون مع الفريق طوال الموسم الجاري.

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ويتطلع مسئولو الأهلي لحسم قائمة الراحلين عن الفريق خلال الساعات المقبلة لإعلانها بعد مباراة الزمالك المقرر لها مساء بعد غد ،الأحد، بإستاد برج العرب في ختام بطولة الدوري التى حسمها الاهلي لصالحه مؤخراً بالفوز على المقاولون العرب.

ويناقش محمود الخطيب رئيس الناي مع لجنة التخطيط التى يترأسها طه إسماعيل وتضم في عضويتها زكريا ناصف وخالد بيبو بالتنسيق مع الجهاز الفني هذا الملف.