الزمالك يختتم تدريباته اليوم لمواجهة الأهلى فى القمة 118...

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جدة - عمرو شويل الأهلى والزمالك فى القمة 118 Advertisements حرص خالد جلال المدير الفنى لنادى الزمالك، على اختتام تدريبات الفريق مساء اليوم السبت، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، استعدادا لمواجهة الأهلى فى القمة 118، التى ستجمع بينهما فى الثامنة من مساء غداً الأحد، على استاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من مسابقة الدورى الممتاز. وفضل الجهاز الفنى للزمالك بقيادة خالد جلال، الدخول فى معسكر مبكر قبل مباراة القمة بـ48 ساعة فى برج العرب لتوفير حالة من الهدوء والتركيز، خاصة أن الفريق الأبيض بات لا يمتلك أى فرصة سوى تحقيق الفوز على الأحمر لتعويض جماهيره ضياع بطولة الدورى هذا الموسم، بعدما احتل المركز الثانى بجدول ترتيب الدورى برصيد 72 نقطة، وبفارق 5 نقاط عن الأهلى المتوج باللقب برصيد 77 نقطة، للمرة الـ 41 فى تاريخ القلعة الحمراء.

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