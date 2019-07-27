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منافسة بين ميسي ورونالدو على جائزة أفضل هدف في أوروبا

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كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ، أمس الجمعة، عن قائمة مختصرة من عشرة لاعبين مرشحين للفوز بجائزة أفضل هدف للموسم (2018-2019)، ضمن المسابقات التي ينظمها. 

وجاء النجمان البرتغالي ، مهاجم يوفنتوس الإيطالي، والأرجنتيني ليونيل قائد ، في مقدمة القائمة المختصرة من 10 لاعبين لنيل جائزة أفضل هدف.

وتصدر رونالدو، الفائز بجائزة الموسم الماضي، القائمة بهدفه الذي أحرزه في مرمى مانشستر يونايتد، فريقه سابقا، خلال منافسات دور المجموعات من .

بينما اختير للقائمة هدف ميسي الذي سجله من ركلة حرة في شباك ، في لقاء الذهاب للدور قبل النهائي لدوري الأبطال.

 

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