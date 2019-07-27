منافسة بين ميسي ورونالدو على جائزة أفضل هدف في أوروبا

كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ، أمس الجمعة، عن قائمة مختصرة من عشرة لاعبين مرشحين للفوز بجائزة أفضل هدف للموسم (2018-2019)، ضمن المسابقات التي ينظمها.
وجاء النجمان البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم يوفنتوس الإيطالي، والأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة، في مقدمة القائمة المختصرة من 10 لاعبين لنيل جائزة أفضل هدف.
وتصدر رونالدو، الفائز بجائزة الموسم الماضي، القائمة بهدفه الذي أحرزه في مرمى مانشستر يونايتد، فريقه سابقا، خلال منافسات دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا.
بينما اختير للقائمة هدف ميسي الذي سجله من ركلة حرة في شباك ليفربول، في لقاء الذهاب للدور قبل النهائي لدوري الأبطال.
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