شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو وأرقام.. "الدورى ضاع".. هل الأزرق "السبب" يا زمالك؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صدمة قوية تعرضت لها جماهير الزمالك، بعد تعادل الفريق مع الجونة بهدفين لكل فريق فى المباراة التى جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من مسابقة الدورى الممتاز، لتنتهى أحلامه إكلينيكيًا بالتتويج بالدورى لهذا الموسم، بعدما احتل المركز الثالث بجدول الترتيب برصيد 69 نقطة، ويتبقى له مباراتين أمام الإسماعيلى والأهلى، الذى يتصدر جدول الترتيب برصيد 74 نقطة، ويتبقى له مباراتين أمام المقاولون العرب والأبيض، حيث يحتاج الأخير لتعادل الأهلى أو هزيمته أمام المقاولون العرب لإحياء أماله فى التتويج بالدورى وتأجيل الحسم إلى مباراة القمة، خاصة أن فوز الأحمر على الذئاب مساء الأربعاء سيعلنه رسميًا بطلا للدورى.

واجه الزمالك الجونة بزيه البديل "الأزرق" الذى كان يتفاءل به الجماهير فى عدد كبير من المباريات، خاصة فى المباريات الخارجية التى ارتدى فيها زيه البديل فى بطولة الكونفدرالية الإفريقية التى توج بها الأبيض لأول مرة فى تاريخه، بالفوز على نهضة بركان المغربى بركلات الجزاء الترجيحية فى النسخة الأخيرة، ويرصد ”الخليج 365” ماذا فعل الأبيض عندما ارتدى زيه "الأزرق" هذا الموسم..

- هزيمة بـ "الأسود" و3 تعادلات سلبية بـ "الأزرق" فى الكونفدرالية

لم يحقق الزمالك أى فوز خارجى فى الكونفدرالية عندما ارتدى زيه البديل، ولكنها كانت نتائج لم تؤثر على مشواره بطبيعة الحال، وكانت البداية أمام القطن التشادى فى إياب دور الـ 32 من بطولة الكونفدرالية، والتى انتهت بهزيمة الأبيض بهدفين دون رد، وارتدى خلالها زيه البديل "الأسود" إلا أنها هزيمة غير مؤثرة بعدما حقق الفوز فى مباراة الذهاب بسبعة أهداف دون رد.

ثم أمام نصر حسين داى فى إطار منافسات الجولة السادسة والأخيرة بدور المجموعات بالجزائر، بالزى الأزرق وتعادل سلبيا ليتأهل متصدر مجموعته إلى دور ربع النهائى.

وفى ذهاب ربع نهائى الكونفدرالية واجه الزمالك حسنية أغادير المغربى بزيه الأزرق وتعادل معه سلبيا فى المغرب قبل أن يفوز فى مباراة العودة بهدف دون رد، ويتأهل لدور نصف النهائى.

وأخيرًا ارتدى الزمالك الزى الأزرق أمام النجم الساحلى فى ذهاب دور نصف نهائى الكونفدرالية بتونس، وانتهت المباراة بالتعادل السلبى قبل أن يفوز فى مباراة العودة بهدف دون رد، ليتأهل للمباراة النهائية.

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- فوزين وتعادل وهزيمة بـ "الأزرق" فى الدورى

ظهر الزمالك لأول مرة بزيه الأزرق كاملاً فى الدورى أمام الاتحاد السكندرى، فى المباراة التى جمعت بينهما على ستاد برج العرب، فى الجولة التاسعة عشر بالدورى الممتاز، وانتهت بفوز الأبيض بثلاثة أهداف مقابل هدف.

ثم أمام فريق النجوم فى الجولة الحادية والعشرون من مسابقة الدورى وحقق خلالها الأبيض الفوز بهدف دون رد.

ثم تلقى أول هزيمة له بالزى الأزرق فى الدورى أمام المصرى البورسعيدى بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التى جمعت بينهما فى الجولة الثامنة والعشرون من المسابقة.

وأخيرًا تعادل مع الجونة فى الجولة 33 من مسابقة الدورى الممتاز بهدفين لكل فريق، لتتحطم أحلام الأبيض فى التتويج بدرع الدورى لهذا الموسم.