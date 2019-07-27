شكرا لقرائتكم خبر عن ترقب فى الإسماعيلى انتظاراً لقرعة البطولة العربية اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يترقب النادى الاسماعيلى اليوم السبت قرعة البطولة العربية والتى يحضرها المهندس تامر موسى ممثلا عن الدراويش، وكشف طلال الشيخ، نائب رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، أن اختيار الإسماعيلى للمشاركة فى البطولة العربية للعام الثانى على التوالى نظرا لقيمته الكبرى، وحجم جماهيريته العريضة فى كل ربوع الوطن العربى.

قرر الاتحاد العربي لكرة القدم، وضع ناديا الشباب واتحاد جدة السعوديين بجانب نادي الاسماعيلي في التصنيف الأول بقرعة دور الـ32 لمنافسات بطولة كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال المحدد لها غداً السبت فى العاصمة المغربية "الرباط".

وتضم أندية التصنيف الأول بقرعة دور الـ32 لمنافسات بطولة كأس محمد السادس للأندية العربية كلاً الجزيرة والوصل من الإمارات، النجم الساحلي «حامل اللقب»، الترجي، الوداد والرجاء وأولمبيك أسفي (المغرب)، الإسماعيلي والاتحاد السكندري (مصر)، شباب قسنطينة ومولودية الجزائر (الجزائر)، الشباب والاتحاد (السعودية)، الشرطة والقوة الجوية (العراق)، والجيش السوري.

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قائمة الأندية المشاركة في البطولة العربية ضمت كلاً من، النجم الساحلي والترجي (تونس)، والشباب والاتحاد (السعودية)، وشباب الأردن (الأردن)، وشباب قسنطينة ومولودية الجزائر (الجزائر)، والاتحاد السكندري والإسماعيلي (مصر)، والوصل والجزيرة (الإمارات)، والهلال والمريخ (السودان)، والجيش (سوريا)، والمحرق (البحرين)، والشرطة والقوة الجوية (العراق)، وهلال القدس (فلسطين)، وظفار والنصر (عمان)، والعربي والسالمية والكويت (الكويت)، والنجمة والعهد (لبنان)، وأهلي بن غازي (ليبيا)، ونواذيبو (موريتانيا)، والوداد وأولمبيك أسفي والرجاء (المغرب)، بالإضافة إلى المتأهل إلى دور الـ32 من التصفيات (أ) والتصفيات (ب).

وكان النجم الساحلي التونسي توج بطلاً للنسخة الماضية التي أقيمت تحت مسمى كأس زايد للأندية الأبطال بعد فوزه على الهلال 2-1 في المباراة التي أقيمت بمدينة "العين" الإماراتية.

جدير بالذكر أن منافسات النسخة الجديدة من البطولة العربية ستنطلق أواخر شهر أغسطس المقبل.