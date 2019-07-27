رياضة | رسمياً.. حسين عبد اللطيف مديرا فنيا للفيوم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسمياً.. حسين عبد اللطيف مديرا فنيا للفيوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
قرر مجلس إدارة نادى الفيوم الرياضى، برئاسة على مسعود، التعاقد مع حسين عبد اللطيف لاعب الزمالك والمنتخب المصري الأسبق كمديرا فنيا للفريق وذلك استعدادا للموسم الجديد .
وجاء قرار مجلس إدارة الفيوم بتولى عبد اللطيف مسؤلية تدريب الفريق، عقب رحيل مجدى طلبه المدير الفنى الفيوم والذى رحل عن تدريب الفريق منذ ساعات بالتراضى .
ومن المنتظر أن يختار المدير الفني الجديد للفيوم جهازه المعاون خلال المرحلة القادمة، ونجح أبناء الفيوم فى البقاء بالمجموعة الأولى بدورى القسم الثانى خلال الموسم الماضي.