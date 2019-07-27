رياضة | رسمياً.. حسين عبد اللطيف مديرا فنيا للفيوم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسمياً.. حسين عبد اللطيف مديرا فنيا للفيوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر مجلس إدارة نادى الفيوم الرياضى، برئاسة على مسعود، التعاقد مع حسين عبد اللطيف لاعب الزمالك والمنتخب المصري الأسبق كمديرا فنيا للفريق وذلك استعدادا للموسم الجديد .