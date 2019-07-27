شكرا لقرائتكم خبر عن «اطلع بره».. بطل جنوب السودان ومتحدى الأهلى فى إفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أسفرت قرعة دور الـ64 من بطولة دورى أبطال إفريقيا عن مواجهة بين النادى الأهلى بطل الدورى الممتاز للمرة الـ 41 فى تاريخه، وفريق «اطلع بره» الجنوب سودانى. جاءت مشاركة نادى «اطلع بره» فى النسخة الجديدة لبطولة دورى أبطال إفريقيا، بعدما تُوج بطلًا لدورى جنوب السودان للمرة الثالثة فى تاريخه، وذلك بعدما استقلت جنوب السودان عن السودان فى يونيو 2011.

وسُمى نادى «اطلع بره» بهذا الاسم على خلفية فترة ما قبل الانفصال بين السودان وجنوب السودان، حيث كان أفراد الجيش السودانى يقومون بدخول أحياء مدينة «جوبا» عاصمة جنوب السودان ليلاً، ويطلبون من الرجال الخروج من منازلهم باستعمال كلمة «اخرج من منزلك»، أو «اطلع بره» وحملت إحدى مناطق العاصمة هذا الإسم الذى حمله النادى بعد تأسيسه. ويخوض نادى «اطلع بره» مبارياته على ملعب «جوبا» الذى يتسع لـ 12 ألف متفرج، حيث شارك فى بطولة كأس سيكافا للأندية العام الحالى، وودع المسابقة من دور المجموعات بعدما جاء فى المركز الرابع والأخير فى جدول ترتيب المجموعة الأولى.