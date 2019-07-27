شكرا لقرائتكم لاعبو الأهلى كلمة سر منتخب شباب اليد للصعود لنهائى كأس العالم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يواجه المنتخب الوطني لشباب اليد، نظيره الفرنسي فى مواجهة نصف النهائى المقرر لها في تمام الساعة 6 مساءً السبت باحثاً عن تذكرة التأهل للمباراة النهائية من بطولة العالم للناشئين المقامة حاليًا في إسبانيا .

وتأهل منتخب شباب اليد إلى دور ربع النهائى بالفوز على صربيا بنتيجة 30 / 29 فى دور الـ 16 ثم تخطى المنتخب الوطنى نظيره منتخب النرويج وشهد مشوار منتخب شباب اليد فى الدور الأول بالمونديال، تحقيق الفوز على أستراليا فى افتتاح مشواره بالمونديال 44 / 17، قبل أن يهزم نيجيريا فى ثانى لقاءاته بنتيجة 47 / 30، إلا أنه حصل على راحة سلبية من المباريات الخميس قبل أن يهزم السويد 32 /22 ويحقق فوزا مستحقا على كوريا الجنوبية بنتيجة 38 / 36 السبت وأخيرا يحقق مفاجأة ألفوز على فرنسا بنتيجة 37 / 32.

ويمثل الأهلى فى قائمة منتخب مصر لشباب اليد بخمسة لاعبين يليه فريق هليوبوليس بأربعة لاعبين ثم الزمالك وطلائع الجيش ولكل منهما لاعبان بينما تظهر أندية الشمس وسموحة وسبورتنيج من خلال لاعب واحد لكل منهما .

وجاءت قائمة فراعنة شباب اليد كالتالى :

عبد الرحمن طه - حارس مرمى - الأهلي

عبد الرحمن حميد - حارس مرمى – الأهلي

ياسر محمد – محور - الأهلي

أحمد راضي - سنتر باك - الأهلي

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عمر خالد - جناح أيمن - الأهلي

محسن رمضان - باك يمين – هليوبوليس

سيف الدرع - سنتر باك - هليوبوليس

أحمد هشام - سنتر باك - هليوبوليس

خالد وليد - محور - هليوبوليس

شهاب عبد الله - باك أيسر - الجيش

عمر سامي - باك يمين - الجيش

محمد الأزهري - باك يمين - الزمالك

حازم ممدوح - باك يمين - الزمالك

حسن وليد - باك يسار - الشمس

جلال خورشيد - جناح أيسر - سبورتنج

عبد العزيز إيهاب - جناح أيسر - سموحة