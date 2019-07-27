ملخص مباراة ريال مدريد اليوم ضد اتلتيكو مدريد 7 – 3 مباراة مجنوونة

ملخص مباراة ريال مدريد اليوم، يترقب عشاق الساحرة المستديرة مواجهة من ضمن أقوى مواجهات الكأس الدولية للأبطال، يسعى فيها الفريقان إل تحقيق كل ما في وسعها، لإسعاد الجماهير والتأهل إلى الأدوار المقبلة بأعلى انتصارات وأقل خسائر، فيما أكد المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، متحدثًا عن الإصابات التي طرأت بثلاثة من أمهر لاعبي ريال مدريد قبل مواجهة الفريق المقابل، أن لاعبي الفريق تأثروا بإصابة اللاعب ماركو أسينسيو بقطع في الرباط الصليبي.

ملخص مباراة ريال مدريد اليوم

وأضاف المدير الفني لريال مدريد، أن الفريق يفكر في تلك المواجهة التي وصفتها بالصعبة، ويجب نبذ فكرة التعاقد مع إحدى بدلاء أسينسيو على الأقل خلال تلك الفترة الحرجة، مُتمنيًا أن يعود فيرلاند ميندي إلى مكانه في النادي بعد إصابته.

نتيجة مباراة ريال مدريد ضد اتلتيكو مدريد

ريال مدريد اتلتيكو مدريد 3 7

تشكيل مباراة الريال بشكل رسمي في مباراة الليلة ، تيبو كورتوا – مارسيلو – راموس – ناتشو – أودريوزولا – إيسكو – كروس – مودريتش – هازارد – يوفيتش – فينيسيوس.

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يفتح ستاد ميتلايف بنيويورك أبوابه لاستقبال مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد الشقيق المجاور له، ويسعى كلا الفريقين إلى تحقيق الفوز بعد أن حقق الريال الانتصار السابق أمام أرسنال بضربات الجزاء الترجيحية، وقد حقق أتلتيكو الفوز على غوادالاخارا المكسيكي بخماسية عن طريق ركلات الترجيح بعد التعادل في الوقت الأصلي سلبيًا.

ملخص مباراة ريال مدريد اليوم، تبدأ اتلتيكو وريال مدريد في تمام الثانية صباح اليوم السبت بتوقيت مصر، الثالثة بتوقيت السعودية، الثانية عشر بتوقيت الجزائر والمغرب، وتملأ الجماهير المدرجات في كل مكان ترقبا للماتش المنتظر.

ملخص مباراة ريال مدريد واتلتيكو مدريد 3-7 – مباراه قوية

ملخص مباراة ريال مدريد اليوم واتلتيكو مدريد

بداية وانطلاق الشوط الأول من عمر المباراة الآن، والجميع يبحث عن متابعة تلك البطولة التي تستضيفها أمريكا وهو لقاء العاصمة خارج الحدود.