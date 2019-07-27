نتيجة مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد | مُنافسة شرسة | أهداف أتلتيكو في كأس الأبطال

يخوض الفريقان مواجهة نارية يتابعها عشاق كرة القدم حول العالم، ويريد كل فريق منهما تحقيق نتيجة إيجابية والانتصار على النادي المناظر، ملخص ريال مدريد وأتلتيكو مدريد.

تبدأ المواجهة اليوم السبت الموافق 27-7-2019 في تمام الثانية والست دقائق بتوقيت مصر، الثالثة والست دقائق بتوقيت المملكة العربية السعودية، ويتم نقل اللقاء على قناة ريال مدريد دون غيرها، على أن ينقل باللغة الإنجليزية فقط.

نتيجة مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد

أتلتيكو مدريد ريال مدريد 7 3

يستضيف ملعب ميتلايف بولايات المتحدة الأمريكية تلك المباراة في بطولة الكأس الدولية للأبطال، وقد أكد المدير الفني للميرينجي أنه تم دراسة ثغرات العدو، ويتغيب ناتشو فيرنانديز ولاعب وسط أتلتيكو مدريد ماركوس يورنتي عن مشاهدة مباراة ريال مدريد مباشر بسبب حصوله على بطاقة حمراء، اهداف اتلتيكو في كاس الابطال.

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فيما أعلن زيدان عن عدم صحة أنباء خلافه مع سيبايوس، مؤكداً أنه رحل من أجل الدقائق، وقد تحدث عن إصابة أسينسيو، وأنه لا يفكر في التعاقد مع بديل له، وأن مستقبل خاميس ليس بيده.

اهداف اتلتيكو مدريد

ملخص مباراة ريال مدريد اليوم ضد اتلتيكو مدريد 7 – 3 مباراة مجنونة

فيما قام أفضل فريق كرة قدم في القرن العشرين، بدعم ماركو أسينسيو والذي سيغيب في أغلب مباريات الموسم الكروي قبل بدء المواجهة، وذلك عن طريق قيام النادي بالنشر على حسابه الشخصي على تويتر “ابق قويًا”.

ويستعد اللاعبون لخوض المباراة التي تبدأ خلال نصف ساعة فقط من الآن، حيث تشكل تلك المباراة معدلات بحث كبيرة للغاية من قبل عشاق الساحرة المستديرة في كل مكان بالوطن العربي، وسوف ينقل اللقاء عبر قناة RM TV نتيجة مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد.