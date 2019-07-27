ملخص أهداف مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد اليوم 3-7 في الكأس الدولية للأبطال 2019

انتهت نتيجة ملخص مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد اليوم في نتائج مباريات اليوم في الكأس الدولية للأبطال 2019، بفوز كبير لنادي أتلتيكو مدريد على حساب الفريق الملكي ريال مدريد، وذلك بنتيجة سبعة أهداف مقابل ثلاثة أهداف، وفي الأسفل ستجدون ملخص أهداف المباراة.

مباراة ريال مدريد اليوم ضد أتلتيكو مدريد هي ضمن مباريات ريال مدريد والأتلتيكو في مشاهدة مباريات الكأس الدولية للأبطال 2019 ستجمع الفريقين في إطار مباريات الكأس الدولية للأبطال 2019 الجارية في الفترة الحالية في الولايات المتحدة الأمريكية.

مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد اليوم ستنطق في تمام الساعة الثانية عشر “منتصف الليل بتوقيت غرينتش العالمي”، الذي يصادف نفس توقيت لندن، وفي تمام الساعة الواحدة بعد منتصف الليل بتوقيت كل من الجزائر وتونس والمغرب، وفي الثانية صباحا من صباح يوم السبت، بتوقيت مصر المحلي.

متابعة مباراة ريال مدريد وأتلتيكو اليوم الودية في الكأس الدولية للأبطال 2019 بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، ستنطلق في الساعة الثالثة فجرا، وفي الرابعة فجرا بتوقيت الإمارات المحلي، وسلطنة عمان، هو توقيت بداية لقاء اليوم في دربي مدريد.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد اليوم، ستكون هي تردد قناة ريال مدريدج الرياضية التي أعلنت أنها ستتيح متابعة مباراة ريال مدريد واتلتيكو مدريد اليوم، ومن هنا تجدون تردد قناة RM TV.

ملخص مباراة ريال مدريد اليوم ضد أتلتيكو مدريد

متابعة نتيجة مباراة ريال مدريد واتلتيكو مدريد في مباريات كأس الأبطال الدولية 2019 بأمريكا، سنتابعها معكم من خلال هذا الفقرة فتابعونا.

في التعليقات توقع معنا نتيجة مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد اليوم.

نزول لاعبي الفريقين إلى أرضية ملعب المواجهة من أجل الإحماء البدني، وأجواء رائعة في مدرجات ملعب المباراة.

نهاية لاعبي الفرقين من الإحماء والعودة إلى غرف الملابس الان.

مباراة ريال مدريد واتلتيكو مدريد ستكون منقولة عبر قناة ريال مدريد.

الان بداية مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد مباشرة

هدف أتلتيكو الأول في المباراة في الدقيقة الثانية من المباراة.

هدف أتلتيكو مدريد الثاني عن طريق اللاعب جواو فليكس في تمام الدقيقة الثامنة من المباراة.

هدف أتلتيكو مدريد الرابع في الدقيقة العشرون عن طريق اللاعب انخيل كوريا.

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ديجور كوستا يسجل هدف أتلتيكو مدريد الرابع في الدقيقة 22 من المواجهة، وهو هدفه الشخصي الثاني في لقاء اليوم.

ضربة جزاء لنادي اتلتيكو مدريد في تنفيذ كوسا والهدف الخامس في الدقيقة 44 من المباراة.

نهاية الشوط الأول من المواجهة، انتهت نتيجة مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد في مجريات شوط المباراة الأول، بتقدم أتلتيكو مدريد بخمسة أهداف دون رد.

بداية الشوط الثاني الان

هدف أتلتيكو مدريد السادس عن طريق ديغو كوستا في الدقيقة 51 من اللقاء.

هدف ريال مدريد الأول عن طريق ناتشيو في الدقيقة 59.

بطاقة حمراء للمهاجم ديغو كوستا في الدقيقة 64.

بطاقة حمراء للمدافع كارفخال في الدقيقة 64 من المباراة.

هدف أتلتيكو مدريد السابع في الدقيقة 71 من المباراة.

ضربة جزاء لريال مدريد.

في تنفيذ كريم بنزيمة وهدف ريال مدريد الثاني في الدقيقة 85 من اللقاء.

هدف ريال مدريد الثالث في الدقيقة 88 من المباراة، عن طريق هيرنالديز.

نهاية المباراة فوز أتلتيكو مدريد بنتيجة سبعة أهداف مقابل ثلاثة.

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