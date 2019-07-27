مهرجان أهداف: نتيجة مباراة ريال مدريد واتلتيكو مدريد والروخي بلانكوس يقدمون لقاء كبير

نقدم لكم متابيعينا عرض لنتيجة مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد وملخص لأحداث اللقاء في نقاط كتابية، لأول مرة سيتابع عشاق الكرة الأسبانية وبالأخص مدينة مدريد ديربي المدينة خارج القارة الأوروبية حين يلتقي ريال مدريد مع أتليتكو مدريد في الكأس الدولية للأبطال في أجواء تتخلى عن طابع المباراة الودية كما عودتنا مواجهات الفريقين المباشرة فاننا على موعد مع لقاء يضمن متعة كرة القدم.
مباراة ريال مدريد واتلتيكو مدريد
ويدخل الميرنجي اللقاء بعد فوز على أرسنال في المواجهة السابقة بفضل ركلات الترجيح بعد خبر أحزن كل أنصاره بعد تبين اصابة لاعبه الشاب ماركو أسينسو بقطع في الرباط الصليبي وهو ما فتح الجدل أكثر حول بقاء بيل في قائمة الريال للموسم القادم وعدم مغادرته بعد ما أثير حول رحليه مؤخرا.
ريال مدريد واتلتيكو مدريد
وقبل مباراة الليلة تأكد انتقال لاعب ريال سرقسطة الشاب ألبيرتو سورو للريال في صفقة تعكس مدى اهتمام الملكي ببناء جيل جديد من الشباب ولكن انتقال اللاعب سيكون بداية من الموسم بعد المقبل حيث سيظل في فريقه كلاعب معار هذا الموسم فقط ويتم الانتقال بعد نهايته.
نتيجة مباراة ريال مدريد واتلتيكو
وأثيرت في الأيام الماضية أحاديث كثيرة حول صفقة ريال مدريد القادمة في وسط الملعب حيث تكثر التكنهات بانتقال بول بوجبا من نادي مانشستر يونايتد إلى الريال ولكن زيدان لم يعلق على هذا الأمر
وكان هذا الأمر ردا على شعوره باصابة أسينسو في المباراة الماضية فأكد أنه يشعر بالأسف والحزن وكذلك جميع اللاعبين الذين قدموا التعاطف والدعم النفسي لزميلهم وتمنى أن يعود قويا منها
- انطلاقة أحداث الشوط الأول من المباراة الآن بين الغريمين المدريديين
- الدقيقة 8: الهدق الثاني لأتليتكو مدريد عن طريق فيليكس بعد انطلاقة من الججانب الأيسر وتمريرة يحولها للشباك
- الدقيقة 18: أنخيل كوريا والهدف الثالث في اللقاء والمهمة تصعب على أبناء زيدان وتفوق واضح لفريق سيميوني
- الدقيقة 40: تقدم أتليتكو مدريد برباعية سجل رابع الأهداف كوستا في الدقيقة 28 وفرحة كبيرة للجماهير البلانكو
- نهاية الشوط الأول بتقدم أتليتكو بخماسية حيث سجل الخامس كوستا من ركلة جزاء
- بداية أحداث الشوط الثاني ريال مدريد للهجوم
- الدقيقة 51: كوستا يضيف الهدف الرابع له في المباراة والنتيجة تصبح 6-0
- الدقيقة 60: الهدف الأول لريال مدريد سجله ناتشو والحكم يطرد دييجو كوستا في الدقيقة 65
- الدقيقة 70: الهدف السابع للأتليتي رغم الطرد يجله فيتولو والنتيجة الآن 7_1
- الدقيقة 85 و 88 تشهد الهدف الثاني لريال مدريد من ركلة جزاء سجلها كريم بنزيما والهدف الثالث سجله هيرنانديز من متابعة لضربة رأس
- نهاية اللقاء بنتيجة 7-3 لصالح أتلتيكو