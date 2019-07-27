اتلتيكو مدريد يفوز بسباعية على ريال مدريد في بطولة الكأس الدولية للأبطال

يلتقي اليوم فريقي أتلتيكو مدريد وريال مدريد في ديربي خارج أوروبا خلال مواجهات بطولة الكأس الدولية للأبطال، حيث يحتضن ملعب ميتلايف بنيويورك المباراة بحضور جماهيري كبير، ويبحث الريال عن الفوز الثاني له في البطولة بعد الفوز على ارسنال في المباراة الماضية بضربات الترجيح، كما فاز اتلتيكو في مباراته السابقة أيضاً بضربات الحظ الترجيحية بعدما تعادل بدون أهداف في الوقت الأصلي.

ريال مدريد واتلتيكو

تنطلق المباراة في تمام الساعة الثانية وستة دقائق صباح السبت بتوقيت القاهرة والثالثة وستة دقائق بتوقيت السعودية والرابعة وستة دقائق بتوقيت الإمارات، وتُذاع المباراة على قناة ريال مدريد وحدها، ولم تنجح أي قناة عربية في الحصول على حقوق البث لذا فليس هناك تعليق عربي على المباراة.

نتبجة مباراة ريال مدريد واتلتيكو مدريد

ومن الجدير بالذكر أن سيموني وزيدان قد أبديا سعادتهما بالمباراة حيث أنها تقع ضمن الاستعداد للموسم المقبل، وقد أكد ساؤول لاعب اتلتيكو أن اللاعبين مستعدون للمباراة جيداً والحماسة تملأ الفريق قبل انطلاق المباراة، وأكد زيدان على حزنه بسبب تعرض أسينسيو للإصابة في المباراة السابقة ولكنه رفض التصريح بمن سيعتمد عليه لتعويض غيابه.

الثانية 44: تشهد أول هدف في المباراة بعد تسديدة كوستا التي تسكن الشباك في الزاوية اليمنى للحارس

الدقيقة 10: اتلتيكو يتقدم بهدفين حتى الآن الهدف الثاني جاء في الدقيقة الثامنة من عمر الشوط الأول وسط سرحان دفاعي للريال

الدقيقة 18 أنخيل كوريا يضيف الثالث، ثم يؤكد كوستا بالثاني له والرباع لفريقه لتصبح النتيجة 4-0 في الدقيقة 28

الدقيقة 45: كوستا يُسجل الهاتريك في الشوط الأول من المباراة والنتيجة تتعدل ل5-0 لصالح أتلتيكو.

الدقيقة 50: تمريرة بينية لكوستا وانفراد والهدف السادس في اللقاء لصالح الأتليتي

نهاية المباراة بفوز اتلتيكو مدريد بنتيجة 7-3 في لقاء مُثير شهد ضياع العديد من الفرص من جانب الفريقين.