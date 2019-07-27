تاريخية: نتيجة مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد اليوم 27-7 وديا في الكأس الدولية للأبطال

نقدم لكم ملخص كتابي لأحداث وأهداف ونتيجة مباراة ريال مدريد واتلتيكو مدريد اليوم حيث يعود الميرنجي ريال مدريد اليوم في ثالث اللقاءات الودية والتي يستعد بها لموسم كروي شاق في انتظاره بمباراة أصبحت أحد أكثر المباريات انتظاراً ومشاهدة ألا وهى لقاء ديربي مدريد بين الريال وأتلتيكو والتي طالما شهدت اثارة كبيرة وندية بين اللاعبين في السنوات الأخيرة وتقام مباراة اللية في اطار ودي ببطولة الكأس الدولية للأبطال.

مباراة ريال مدريد واتلتيكو مدريد

وعن انطلاقة اللقاء فمن المقرر أن تبدأ في الثانية وخمس دقائق من صباح يوم السبت الموافق 27 يوليو بتوقيت القاهرة، ولن يتم نقلها عبر القنوات العربية، واستطاع ريال مدريد العودة في المباراة الثانية التي خاضها أمام فريق أرسنال بعد تأخره بهدفين ليتعادل بهدفي بيل وأسينسو في أقل من 10 دقائق بالشوط الثاني ويفوز بركلات الترجيح.

ريال مدريد واتلتيكو مدريد

ورفض حارس الريال كورتوا مقارنة هازارد برونالدو مؤكدا أنه نفسه فقط ويتمنى أن يساهم بشكل كبير في تفوق الفريق كما هو الحال مع منتخبه ووضح في التصريحات الصحفية أنه على المستوى الشخص يشعر بتحسن الحال عن الموسم السابق وأنه يعلم أنه الحارس الأول في الفريق الآن.

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نتيجة مباراة ريال مدريد وأتليتكو مدريد

ورفض زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد الدخول في تفاصيل التعاقدات الجديدة حيث أكد أن بيل لا يزال ضمن قائمته ورفض الحديث حول مستقبل خاميس رودريجز بشأن انتقاله للأتليتي.

نقدم لكم التشكيل الرسمي لريال مدريد اليوم : كورتوا، راموس، ناتشو، مارسيلو، أودريوزولا، كروس، إيسكو، مودريتش، هازارد، فينسيسوس جونيور، لوكا يوفيتش.

ملخص أحداث المباراة ونتيجة مباراة ريال مدريد وأتليتكو: