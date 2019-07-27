رابط ملخص مباراة ريال مدريد واتلتيكو مدريد اليوم في كأس الأبطال 3-7

ملخص نتيجة مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد اليوم، انتهت نتيجة مباراة الدربي بين الريال والأتلتيكو ضمن مباريات كأس الأبطال الدولية بأمريكا، بفوز أتلتيكو مدريد بنتيجة كبيرة وهي سبعة أهداف مقابل ثلاثة أهداف، وفي الأسفل ستجدون ملخص مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد اليوم.

نتابع معكم تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ريال مدريد واتلتيكو مدريد مباشرة يوم الجمعة في مباريات الكأس الدولية للأبطال 2019، كما سنقدم لكم موعد بداية مباراة ريال مدريد واتلتيكو مدريد الودية في كأس الأبطال، ومباراة دربي مدريد يخوضها الفريقين ضمن الاستعداد لمباريات الموسم الكروي القادم، ومن المنتظر أن تجرى مباراة ولعبة ريال مدريد واتلتيكو مدريد على أرضية ملعب ميتلايف ستاديوم.

مباراة ريال مدريد واتلتيكو مدريد اليوم

جاء في جدول مباريات ريال مدريد القادمة في ظل الاستعداد لمباريات الموسم القادم أنه موعد مشاهدة مباراة ريال مدريد واتلتيكو مدريد مباشرة القادمة، سيكون يوم الجمعة الموافق ل 28 يوليو 2019 الجاري، وستنطلق مشاهدة مباراة ريال مدريد واتلتيكو مدريد مباشرة، ابتداء من الأوقات التالية في الأسفل.

الموعد المنطقة 23.30 بتوقيت لندن وغرينتش العالمي. 00.30 بعد منتصف الليل “قبل فجر يوم السبت” بتوقيت المغرب وتونس والجزائر 01.30 قبل فجر يوم السبت بتوقيت مصر اليوم 02.30 من فجر يوم السبت بتوقيت مكة المكرمة والدوحة وبغداد. 03.30 من فجر يوم السبت بتوقيت الإمارات المحلي.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ريال مدريد واتلتيكو مدريد مباشرة

القنوات الناقلة المجانية المفتوحة لمباراة ريال مدريد واتلتيكو مدريد مباشر اليوم في الكأس الدولية للأبطال، ستكون هي قناة ريال مدريد RM TV التي تقوم ببث مشاهدة مباريات ريال مدريد في الفترة الاستعدادية.

تردد قناة ريال مدريد RM TV

التردد معدل الترميز القمر الصناعي 11811 27500 HISPASAT 11785 27500 هوت بورد 11686 27500 استرا سات

مشاهدة مباراة ريال مدريد واتلتيكو مدريد مباشرة

تما التأكيد أنه مشاهدة مباراة ريال مدريد واتلتيكو مدريد مباشرة اليوم، ستنطلق قي تمام منتصف الليل بتوقيت غرينتش العالمي، الذي يصادف الساعة الثالثة فجرا من صباح يوم السبت بتوقيت مصر والسودان المحلي، وفي الثالثة فجرا من صباح يوم السبت هو توقيت بداية مشاهدة ريال مدريد واتلتيكو مدريد مباشرة اليوم بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.

ملخص أهداف مباراة ريال مدريد واتلتيكو مدريد اليوم

في هذه الفقرة سنتابع معكم نتيجة مباراة ريال مدريد واتلتيكو مدريد اليوم في مباريات الكأس الدولية للأبطال 2019 الجارية في الفترة الحالية في الولايات المتحدة الأمريكية.

الأن دخول لاعبي الفريقين إلى ارضية ملعب المباراة من أجل الإحماء.

أجواء جميلة في مدرجات ملعب المباراة، في التعليقات بالأسفل توقع معنا نتيجة مباراة ريال مدريد واتلتيكو مدريد اليوم في مباراة دربي مدريد في كأس الأبطال الدولية.

المباراة ستنطلق بعد حولي خمسة عشرة دقيقة لا تذهب بعيدا، الآن بداية دخول لاعبي الفريقين إلى غرف الملابس.

دخول لاعبي الفرقين من جديد إلى أرضية ملعب المباراة، متابعة مباراة ريال مدريد واتلتيكو مدريد ، ستكون عبر قناة ريال مدريد RM TV.

في التعليقات بالأسفل توقع معنا نتيجة مباراة ريال مدريد واتلتيكو مدريد اليوم.



هازرد يقود تشكيلة ريال مدريد اليوم، الأن بداية مشاهدة مباراة ريال مدريد واتلتيكو مدريد مباشرة.

هدف أتلتيكو مدريد الأول بسرعة في الدقيقة الثانية من المباراة عن طريق اللاعب ديغو كوستا



تقدم أتلتيكو مدريد على الريال بنتيجة هدف دون رد.

ثاني أهداف أتلتيكو مدريد اليوم في مرمى ريال مدريد عن طريق اللاعب جواو فليكس.

الدقيقة السابعة عشر من المباراة نتيجة المباراة تشير إلى تقدم اتلتيكو مدريد على ريال مدريد بهدفين دون رد.

هدف ريال مدريد الرابع عن طريق اللاعب أنخيل كوريا في الدقيقة 19 من المباراة.

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ديخو كوستا يسجل هدفه الشخصي الثاني ورابع أهداف أتلتيكو مدريد اليوم في الدقيقة 22 من اللقاء.

فرصة خطيرة من ريال مدريد والكرة في القائم.

ضربة جزاء لنادي اتلتيكو مدريد في تنفيذ كوستا، وهدف اتلتيكو مدريد الخامس في الدقيقة 44 من المواجهة.

نهاية الشوط الأول من المباراة

انتهت نتيجة ريال مدريد واتليكو مدريد في مجريات شوط المباراة الأول من اللقاء، بتقدم اتلتيكو مدريد بنتيجة خمسة أهداف دون رد.

بداية شوط المباراة الثاني.

هدف أتلتيكو مدريد السادس عن طريق ديغو كوستا في الدقيقة 51 من اللقاء.

هدف ريال مدريد الأول عن طريق ناتشيو في الدقيقة 59 من المباراة.

بطاقة حمراء للاعب ديغو كوستا في الدقيقة 64 من المباراة.

بطاقة حمراء لمدافع ريال مدريد كارفخال في الدقيقة 64.

هدف أتلتيكو مدريد السابع في تمام الدقيقة 71 من المباراة.

ضربة جزاء لريال مدريد، في تنفيذ كريم بنزيما وهدف ريال مدريد الثاني في الدقيقة 85 من المباراة.

هدف ريال مدريد الثالث في الدقيقة 88 عن طريق اللاعب خافي هيرنالديز.



نهاية المباراة.

انتهت نتيجة مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد اليوم بفوز أتلتيكو مدريد بنتيجة سبعة أهداف مقابل ثلاثة.

تجدون هنا:ملخص مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد.