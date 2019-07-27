أتلتيكو يكتسح ريـال مدريد بسباعية في كأس الأبطال الدولية الودية

سحق نادي أتلتيكو مدريد نظيره ريـال مدريد الإسباني، بسبعة أهداف مقابل ثلاثة، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت ضمن بطولة كأس الأبطال الدولية الودية، على ملعب ميتلايف بالولايات المتحدة الأمريكية.

وأحرز أهداف أتلتيكو دييجو كوستا سوبر هاتريك في الدقائق "1" و" 28" و"45" و"51"، وجواو فيليكس في الدقيقة 19 وأنخل كوريا في الدقيقة 19 وفيكتور ماتشين بيريز فيتولو في الدقيقة 70، بينما جاءت أهداف ريـال مدريد عن طريق ناتشو فيرنانديز بالدقيقة 59 وكريم بنزيمة في الدقيقة 85 وخافيير هيرنانديز في الدقيقة 89.

وشهدت الدقيقة 64 قيام حكم اللقاء بطرد دييجو كوستا لاعب أتلتيكو وداني كارفاخال لاعب ريـال مدريد بعد اشتباكهما.