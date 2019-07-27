"يا رب النصر لمصر"... شباب اليد يواجه المنتخب الفرنسي في نصف نهائي بطولة العالم بإسبانيا

يضرب المنتخب الوطنى لشباب اليد موعدًا مع نظيره الفرنسى فى مواجهة نصف نهائي كأس العالم المقام فى أسبانيا والمقرر لها فى السادسة مساء اليوم السبت.

ويحلم شباب اليد بتكرار الفوز على المنتخب الفرنسى فى هذه النسخة بعد الفوز فى ختام دور المجموعات بنتيجة 37-32 طمعاً فى حصد تذكرة التأهل للمباراة النهائية للبطولة، ومواصلة الحلم نحو لقب مونديال الشباب للمرة الثانية فى تاريخ الفراعنة بعد نسخة 1993 التى أقيمت بالقاهرة.

وشهد مشوار منتخب شباب اليد فى هذه النسخة، تحقيق الفوز على أستراليا فى افتتاح مشواره بالمونديال 44 / 17، قبل أن يهزم نيجيريا فى ثان لقاءاته بنتيجة 47 / 30، إلا أنه حصل على راحة سلبية من المباريات الخميس الماضى قبل أن يهزم السويد 32 /22 ويحقق فوزا مستحقا على كوريا الجنوبية بنتيجة 38 / 36 السبت وأخيرا يحقق مفاجأة ألفوز على فرنسا بنتيجة 37 / 32، وينجح فى تخطى صربيا فى دور الـ 16 بنتيجة 30 / 29 ومن بعدها يحقق الفوزعلى النرويج بنتيجة 29 / 27 فى لقاء ربع النهائى .