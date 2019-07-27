شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أخر شروط الاهلي لإنتقال "شريف" إلى بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طلب مسئولو النادي الاهلي مع نظراؤهم في براميدز أن ينتقل محمد شريف من الأول للأخير لمدة موسماً فقط على سبيل الإعارة.

وشهدت الأيام الماضية مفاوضات مُكثفة بين شريف وبيراميدز وسط ترحيب من الأهلي الذى بارك الصفقة في البداية قبل أن يشترط مسئولو القلعة الحمراء أن تتم الصفقة على سبيل الإعارة لمدة موسماً وليس بيع نهائي.

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ومن المقرر أن ينتقل شريف لنادي بيراميدز خلال الأيام القليلة المقبلة حيث يتم الانتهاء حالياً من جميع التفاصيل الخاصة بالصفقة.

وأنتقل محمد شريف للأهلي من وادي دجلة في يناير 2018 لمدة أربعة مواسم ونصف الموسم.