شكرا لقرائتكم خبر عن مليون دولار سبب تعثر إنضمام جون أنطوى للزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الساعات الماضية، تعثر مفاوضات إدارة نادي الزمالك مع الغانى جون أنطوى مهاجم فريق مصر المقاصة، بسبب الخلاف على المقابل المادى.

وكشف مصدر مطلع عن كواليس تعثر المفاوضات بين الزمالك والمهاجم الغانى، والتى جاءت بعدما طلب أنطوى الحصول على مليون و300 ألف دولار سنويًا، فى الوقت الذى يصل راتب اللاعب الأجنبى فى القلعة البيضاء لـ 400 ألف دولار سنويًا.

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وقال المصدر: "أنطوى يحصل على راتب سنوى من المقاصة بقيمة 300 ألف دولار، وعندما طلب الحصول على مليون و300 ألف دولار من الزمالك تعثرت المفاوضات، واسترد مسئولو الأبيض مقدم التعاقد على الفور".

وكان الزمالك توصل لاتفاق مع إدارة مصر المقاصة حول ضم المهاجم الغانى خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية مقابل سداد 10 مليون جنيه، بالإضافة للاعبين وكان أقربهم محمود عبد الرزاق شيكابالا ومحمد إبراهيم الذى أرسلت إدارة الزمالك الاستغناء الخاص به للفريق الفيومى، قبل أن تتعثر المفاوضات مع أنطوى.