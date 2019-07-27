شكرا لقرائتكم خبر عن شباب اليد أمام فرنسا الليلة فى حلم الوصول لمباراة التتويج بمونديال أسبانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلتقى فى السادسة مساء اليوم السبت ، منتخب شباب كرة اليد بقيادة مديره الفنى طارق محروس ، نظيره الفرنسى فى إطار نصف نهائى كأس العالم المقام فى أسبانيا وسط حلم الوصول إلى النهائى و التواجد على منصة التتويج العالمية .

ويسعى منتخب شباب كرة اليد بكل قوته إلى مواصلة النتائج المذلهة التى يحققها منذ انطلاق المنافسة فى ظل إستطاعته بالفوز فى 7 لقاءات متتالية بدأ من تحقيق العلامة الكاملة فى الدور الأول مرورا بدور الـ 16 و ربع النهائى .

Advertisements

وشهد مشوار منتخب شباب اليد فى هذه النسخة، تحقيق الفوز على أستراليا فى افتتاح مشواره بالمونديال 44 / 17، قبل أن يهزم نيجيريا فى ثان لقاءاته بنتيجة 47 / 30، إلا أنه حصل على راحة سلبية من المباريات الخميس الماضى قبل أن يهزم السويد 32 /22 ويحقق فوزا مستحقا على كوريا الجنوبية بنتيجة 38 / 36 السبت وأخيرا يحقق مفاجأة ألفوز على فرنسا بنتيجة 37 / 32، وينجح فى تخطى صربيا فى دور الـ 16 بنتيجة 30 / 29 ومن بعدها يحقق الفوزعلى النرويج بنتيجة 29 / 27 فى لقاء ربع النهائى .

و يعول الجهاز الفى للمنتخب أمال عريضة على الثلاثى ، محسن رمضان و سيف الدرع و الحارس صاحب المهارات عبد الرحمن طه فى لقاء الليلة ، حيث إن المنتخب يمتلك عدد من الشباب الواعد الذى استطاع أن يجذب انظار العالم فى هذه البطولة .