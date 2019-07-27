رياضة | الزمالك يستقر على عودة نجم الفريق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الزمالك يستقر على عودة نجم الفريق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقر مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك على عودة النيجيري معروف يوسف لاعب وسط الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وطالب رئيس الزمالك نجله بعقد جلسة مع اللاعب النيجيري من اجل الاتفاق على عودته مرة آخرى لصفوف الفريق، وذلك تحسبا لرحيل طارق حامد إلى احد دوريات الخليج.