رياضة | عاجل.. مغربي جديد ينضم للزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. مغربي جديد ينضم للزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أتم مسئولو نادي الزمالك التعاقد مع مهاجم مغربي جديد للانضمام إلى الفريق بداية من الموسم المقبل بعد تعثر ضم الغاني جون آنتوي.

وجاء ضم المهاجم المغربي الجديد في صفقة تبادلية مع الكونغولي كابونجو كاسونجو مهاجم الفريق ليتم إعارة الأخير لأحد الأندية المغربية نظير ضم المهاجم المغربي الجديد.

وكان الزمالك قد تعاقد من قبل مع أشرف بن شرقي لتدعيم صفوف الفريق من نادي الهلال السعودي لمدة 3 مواسم مقبلة.