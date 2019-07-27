رياضة | خاص.. شروط الإسماعيلي لبيع عواد ومتولي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خاص.. شروط الإسماعيلي لبيع عواد ومتولي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علم مصدر من داخل نادي الأسماعيلي أن مجلس ادارة الدراويش وافق بالفعل على بيع لاعبي الفريق محمد عواد ومحمود متولي للقطبين دون تحديد، بشرط دفع 20 مليون جنيه وإعارة ثلاث لاعبيين يختارهم الإسماعيلي.

وأضاف المصدر أنه في حالة رفض أي من الأهلي والزمالك هذه الشروط سيتم وقف المفاوضات ومن ثم أنتظام اللاعبيين في مران الفريق.

وفي حالة عدم انتظام اللاعبيين سيتم معاقبتهم ومنعهم من التدريب مع الفريق الأول والتدريب مع الناشئين .