اونلاين | أونلاين YALLA PLUS مشاهدة مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد بث مباشر (جول هازارد العالمي) BEIN MATCH تابع لايف ريال مدريد

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وتنطلق المواجهة المرتقبة بين ريال مدريد وأتليتكو مدريد في تمام الساعة الواحدة والنصف صباحًا بتوقيت القاهرة، والثانية والنصف صباحًا بتوقيت مكة المكرمة، علي أرضية ملعب "ميتلايف" في نيويورك، وستذاع المباراة على القناة الرسمية لنادي ريال مدريد (RMTV)، ويمكنكم متابعة بث مباشر للمواجهة النارية بين قطبي "مدريد" عبر روابط البث على موقعنا.
ريال مدريد خاض مباراتين في بطولة كأس الأبطال الدولية، حيث خسر أمام بايرن ميونيخ في المباراة الأولي بنتيجة 3-1، بينما تفوق على ارسنال الإنجليزي في المباراة الثانية بنتيجة 3-2 بركلات الترجيح، بينما خاض أتليتكو مدريد مواجهة وحيدة ضد ديبورتيفو جوادالاخارا المكسيكي وفاز 5-4 بركلات الترجيح.