اونلاين | كورة ستار ON LINE مشاهدة مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد بث مباشر KORA LIVE شاهد ماتش ريال مدريد رابط جودة متعددة

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يواجه فريق ريال مدريد منافسه فريق أتليتكو مدريد يوم السبت 27/7/2019، وذلك في الساعة الواحدة والنصف صباحاً في المباراة التي ستجمع بين الفريقين، وذلك في إطار منافسات بطولة الكأس الدولية للأبطال.

وتعد هذة المباراة هي الثانية لفريق أتليتكو مدريد في بطولة الكأس الدولية للأبطال، حيث فاز في المباراة الأولى على فريق غوادالاخارا عن طريق ركلات الترجيح بنتيجة 5-4.

بينما تعرض ريال مدريد للهزيمة في المباراة الأولى التي خاضها في الكأس الدولية للأبطال، وذلك أمام فريق بايرن ميونيخ الألماني بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، بينما تعادل في المباراة الثانية أمام أرسنال بنتيجة هدفين لكل فريق.

ويملك تلك اللقاء خاص بين الفريقين أهمية خاصة، حيث يشهد منافسة كبيرة بين اللاعبين في ديربي مدينة مدريد، ويرغب كلا الفريقين في تثبيت التشكيل قبل أيام من بداية الموسم الكروي المقبل.

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