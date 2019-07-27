الغالي ثمنه فيه

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جدة - خالد شويل - نعيم تميم الحكيم (جدة) في الوقت الذي توج الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر بالنسخة الاستثنائية لكأس دوري الأمير

في الوقت الذي توج الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر بالنسخة الاستثنائية لكأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في 12 من رمضان الماضي، إلا أن اللاعبين انتظروا 71 يوما حتى تعلن الإدارة الجديدة عن منحهم مكافآت الدوري التي انتظروها طويلا، بعد ابتعاد الإدارة السابقة برئاسة سعود آل سويلم ومرور النادي بحالة فراغ حتى انتخاب إدارة الدكتور صفوان السويكت رسميا، فقد أعلن العضو الذهبي للنادي عبدالرحمن الحلافي، فجر أمس، عن إقامة احتفال كبير بمناسبة تحقيق الفريق للدوري، مع منح اللاعبين المكافآت التي تصل قرابة نصف مليون ريال لكل لاعب أساسي متضمنة مكافأة التأهل الآسيوي، وكان الحلافي زار معسكر الفريق وعقد عدة اجتماعات مع الكادرين الفني والإداري واللاعبين، حيث وقف على استعدادات الفريق للموسم الرياضي، وناقش الاحتياجات مع مدرب الفريق فيتوريا، واستمع لشرح حول خطوات إعداد الفريق للبطولة الآسيوية حيث ينتظر الفريق مباراة أمام الوحدة الإماراتي في دور 16 بدوري أبطال آسيا بعد 10 أيام بالعاصمة الرياض. وأغلق الحلافي ملف مهاجم الفريق ونجمه المغربي عبدالرزاق حمدالله بإبرام عقد جديد معه لمدة 3 سنوات مع رفع مرتبه السنوي ليصل قرابة 6 ملايين يورو (نحو 25 مليون ريال سعودي)، بعدما كان أجره لا يتجاوز 10 ملايين ريال سنويا، وستضاف سنة إضافية على العقد القديم مع زيادة الأجر ليصبح إجمال العقد 3 سنوات وذلك وفق ما أعلنه الحساب الرسمي لنادي النصر. من جانب آخر، واصل الفريق استعداداته بالتدرب على فترتين؛ صباحية ومسائية، ركز فيها المدرب على عدد من الجمل التكتيكية والتدريبات الخاصة للمدافعين والمهاجمين وأخرى لحراس المرمي، في وقت خضع جوليانو لجلسات علاجية من إصابة التمدد في العضلة التي قد تحرمه من لقاء الوحدة الإماراتي، هذا وينتظر المدرب فيتوريا محترف الفريق المغربي نور الدين إمرابط الذي أعلن النادي عن انضمامه لمعسكر الفريق غدا (الأحد)، لإجراء اختبارات لياقية قبل ضمه لقائمة الفريق بجانب حمدالله ومايكون والحارس الأسترالي براد جونز، وفي حال لم يجتز اللاعب الاختبارات اللياقية فسيكون بديله المحور البرازيلي بيتروس.

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