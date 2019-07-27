شكرا لقرائتكم خبر عن جانيني والمولد يغيبان أمام الزعيم والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أحمد الداموك (جدة)

تحوم الشكوك حول مشاركة ثنائي الفريق الأهلاوي جانيني تفاريس، وسعيد المولد في لقاء الكلاسيكو أمام الهلال في السادس من شهر أغسطس القادم على استاد الجوهرة بجدة ضمن مباراة الذهاب في دور ثمن النهائي في مسابقة كأس دوري أبطال آسيا، وذلك بعد الإصابة بتمزق في العضلة الخلفية في معسكر الفريق في النمسا، وحاجتهما للراحة والعلاج لمدة تتراوح ما بين 10 إلى 15 يوما، وبذلك بات من الصعوبة عودتهما قبل المواجهة الآسيوية المرتقبة.

من جهة أخرى، يواصل الجهاز الإداري بحثه عن فريق محلي وذلك لمواجهته ودياً خلال الأيام القادمة التي تسبق لقاء الهلال بناء على طلب ورغبة من المدرب الكرواتي برانكو الذي فضّل أن يختتم استعداداته للقاء الهلال بلقاء يطمئن من خلاله على جاهزية فريقه وتشبع لاعبيه بالطريقة التي ينوي انتهاجها في المواجهة.