«المكافآت» تحفز النمور لـ«الآسيوية»

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جدة - خالد شويل - عادل الماس (جدة) رصدت إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي ونائبه أحمد كعكي مكافأة مالية مناسبة للاعبي الفريق الكروي الأول في حال تجاوز فريق ذوب آهن أصفهان الإيراني ذهابا وإيابا في دور ثمن النهائي، في مسابقة دوري أبطال آسيا، وتهدف الإدارة الاتحادية لتحفيز اللاعبين لتحقيق الانتصارات ومواصلة المشوار نحو المنافسة على اللقب الآسيوي، والسعي لحصد الكأس القارية الكبرى للمرة الثالثة في تاريخ العميد. من جانب آخر، يجري المدرب سييرا مناورات كروية بدءا من اليوم من أجل الاستقرار على التشكيلة الأساسية التي سيخوض بها مباراتي ذوب آهن أصفهان الإيراني في دور الـ16 في البطولة الآسيوية، ومن المتوقع أن يزج سييرا بالعناصر الأساسية في اللقاء الودي أمام الوحدة الإماراتي يوم الثلاثاء القادم في أبوظبي، والذي سيكون بمثابة البروفة النهائية لتحضيرات الفريق الاتحادي الفنية لمواجهتي دور ثمن النهائي في البطولة القارية.

رصدت إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي ونائبه أحمد كعكي مكافأة مالية مناسبة للاعبي الفريق الكروي الأول في حال تجاوز فريق ذوب آهن أصفهان الإيراني ذهابا وإيابا في دور ثمن النهائي، في مسابقة دوري أبطال آسيا، وتهدف الإدارة الاتحادية لتحفيز اللاعبين لتحقيق الانتصارات ومواصلة المشوار نحو المنافسة على اللقب الآسيوي، والسعي لحصد الكأس القارية الكبرى للمرة الثالثة في تاريخ العميد. من جانب آخر، يجري المدرب سييرا مناورات كروية بدءا من اليوم من أجل الاستقرار على التشكيلة الأساسية التي سيخوض بها مباراتي ذوب آهن أصفهان الإيراني في دور الـ16 في البطولة الآسيوية، ومن المتوقع أن يزج سييرا بالعناصر الأساسية في اللقاء الودي أمام الوحدة الإماراتي يوم الثلاثاء القادم في أبوظبي، والذي سيكون بمثابة البروفة النهائية لتحضيرات الفريق الاتحادي الفنية لمواجهتي دور ثمن النهائي في البطولة القارية.

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